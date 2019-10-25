Нынешний год ознаменовался самым поздним за последние 10 лет запуском системы отопление в Киеве. Об этом заявил зампредседателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает в пятницу, 25 октября, РБК-Украина.

Таким образом в КГГА прокомментировали запуске отопительного сезона в Киеве. "Мы видим прогноз, мы начинаем сегодня, чтобы в период, когда будет действительно холодно, все были подключены", - заявил Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве из-за испортившейся погоды отопление включат в пятницу, 25 октября. В свою очередь, НАК посоветовал Киеву повременить с включением тепла, чтобы "не отапливать воздух".

"Страна" сообщала о главных фактах отопительного сезона в Киеве начинается отопительный сезон.

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