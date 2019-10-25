Группа неизвестных среди белого дня похитили мужину в селе Софиевская Борщаговка. Угрожая оружием, его силой затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. О похищении человека в полицию сообщил прохожий. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Для розыска и задержания угонщиков на территории Киево-Святошинского района ты соседних регионов области ввели спецоперация "Перехват".

Автомобиль Volkswagen, на котором увезли похищенного, правоохранители разыскали в Киеве. За рулем авто был 27-летний молодой человек, причастный к похищению человека. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В автомобиле злоумышленника полиция обнаружила и изъяла оружие, разрешительные документы, радиостанцию.

Как выяснилось, нападавшие к своему преступления готовились тщательно, детально продумали каждый шаг, действовали четко по согласованному плану. Накануне похитили госномера с автомобиля, прикрепили их на свою машину. Мужчине, которого похитили, представились работниками СБУ и полицейскими, и предъявили документ, как потом оказалось, это было разрешение на оружие.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Киева. Угрожая ему пистолетом, нападавшие забрали у него 2500 гривен. Продолжая его избивать, злоумышленники заставили мужчину написать долговую записку на сумму 90 000 долларов США, после чего отпустили.

В дальнейшем полицейские продолжили оперативно-розыскные мероприятия и задержали второго участника преступления, на которого указал потерпевший.

Им оказался 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение тяжких преступлений (разбойное нападение, нанесение смертельных телесных повреждений) и вершувшийся из мест лишения свободы в апреле этого года.

Фото: kv.npu.gov.uа

По данным фактам открыт ряд уголовных производств: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас двум фигурантам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по поимке других участников нападения. Продолжается следствие.