В распоряжении "Страны" появились фото с места взрыва, в котором днем 25 октября погиб подозреваемый в стрельбе на Клочковской в Харькове.

Один из участников перестрелки, которая произошла около 12:00 25 октября на улице Клочковской возле супермаркета "Восторг" успел скрыться в районе Южного железнодорожного вокзала. Там около 13:00 его заметили правоохранители. У мужчины с собой было несколько гранат.

Пытаясь задержать подозреваемого, полицейские выстрелили в него, после чего взорвался один из боеприпасов. В результате мужчина погиб на месте. Им оказался, как следует из снимков, 47-летний мужчина по имени Алексей Титов.

Напомним, по данным от источников "Страны" в правоохранительных органах, перестрелка возникла в результате конфликта, который произошел между авторитетом "Жорой" (Георгий Исааков, который являлся соратником покойного лидера "Оплота" Евгения Жилина – Ред.) и членами банды, с которыми они находились в кафе в супермаркете "Восторг".

В результате стрельбы на парковке был убит Владир Борох ("Тайсон", правая рука Жоры). Сам Исааков получил проникающее ранение в грудь, он находится в больнице.