На четверг, 21 ноября, в пятую годовщину начала Евромайдана, националистическое "Движение сопротивления капитуляции" назначило сход на Майдане независимости в Киеве, которые уже прозвали Штайнмайер-майдан.

Об этом сообщил один из его координаторов, волонтер Мирослав Гай. Его цитирует Интерфакс-Украина. Ожидается, что во время этого будет озвучен мирный план по восстановлению территориальной целостности Украины на "украинских условиях".

"21 ноября мы приглашаем всех, в первую очередь, на Майдан Независимости в 19:00. Во-первых, это День Достоинства (день начала Евромайдана - Ред.) и мы хотим показать, что мы достойные. Будут проводиться поминальные мероприятия в честь Героев Небесной Сотни (убитых на Евромайдане - Ред.) ", - сообщил он журналистам в пятницу на Майдане Независимости.

Гай отметил, что на вече будет представлен мирный план от стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", куда входят дипломаты, общественные деятели, известные в прошлом политики.

"Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам, и он будет альтернативой "формуле Штайнмайера", которую сейчас планирует внедрить Офис президента. Украинское гражданское общество покажет, что оно готово к миру, но только на украинских условиях", - подчеркнул он.

По его словам, данный план будет сначала презентован еще до проведения вече, а затем планируется большой форум, на который приглашаются все желающие представители гражданского общества и политических партий для обсуждения этого мирного плана.

Ранее мы сделали выводы из предыдущих акций националистов против Владимира Зеленского и установления мира на Донбассе.

Как сообщала "Страна", штаб "Движения сопротивления капитуляции" был создан националистами на Донбассе. В него вошли такие радикальные националистические движения как Нацкорпус, "Свобода" и "Демократическая Сокира".