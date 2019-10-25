Александр Роднянский-младший, сын знаменитого украинского продюсера Александра Роднянского назначен главным экономическим советником правительства Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Кабмине сообщает Reuters.

Роднянский-младший подтвердил свое назначение в комментарии "Украинской правде". По его словам, сотрудничать с командой Зеленского он начал еще летом.

"Я сначала отвечал за внутреннюю согласованность всей экономической программы реформ, ее идеологию, базовые принципы и направления. Затем я лично писал всю первую программу (важно уточнить: это не был план действий правительства, а несколько иная и более подробная, отчасти, версия). После того, как правительство приступило к работе, я в основном занимаюсь координацией финансовых реформ с НБУ, подготовкой реформы рынка труда (которую я инициировал) и участвую в обсуждениях большой налоговой реформы", - сказал новый советник.

Он отметил, что занимается экономикой на основании экспертиз и благодаря своим умениям, причем часто вопреки родственными связям.

"Уж точно не благодаря им, как становится все более и более очевидно по общественной реакции", - добавил Роднянский.

Александр Роднянский покинул Украину в 6-летнем возрасте. Изучал экономику в Принстонском университете и Лондонской школе экономики. Работал в британском Кембриджском университете. С 2009 до 2011 года был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца - продюсера и основателя телеканала "1+1".

Роднянский-младший женат на российской актрисе Янине Студилиной, известной по сериалу "Ранетки".

Ранее "Страна" приводила мнение Роднянского-старшего о политическом будущем Зеленского.

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