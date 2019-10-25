В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Печерском районе Киева в пятницу, 25 октября, произошел пожар, который сопровождался взрывом. Огонь распространился на комнату и кухню. По предварительным данным, в происшествии погиб 73-летний мужчина, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, в квартире по адресу улица Бойчука, 4а проживал мужчина со своим сыном, невесткой и внучкой. Свидетели сообщили, что на момент начала пожара он находился в квартире один. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате. Огонь быстро распространился по помещению и сдетонировал канистру, которая находилась в комнате.

Фото: kiev.informator.ua

К сожалению, в результате возгорания погиб мужчина. Однако тело сильно обгорело и правоохранители занимаются установлением личности мужчины. По словам местных жителей, в сгоревшей квартире проживал 73-летний мужчина со своим сыном, невесткой и внучкой. Погибший иногда выпивал, но семья, по словам жильцов, в целом была благополучной. К счастью, на момент возгорания внучка погибшего была в школе.

На месте работали спасатели ГСЧС, "скорая", патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Видео: facebook.com

Напомним, что ночной прохожий взорвал гранату на рынке Троещины в Киеве.

Также читайте о том, что полиция рассказала, как на троещинском рынке в Киеве неизвестный подорвал гранату.