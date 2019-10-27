27 октября в Украине отмечают День автомобилиста, в мире - день аудиовизуального наследия. Именины отмечают Николаи и Михаилы.

Праздники в Украине

Профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники Украины. В когорту профессионалов сегодняшнего дня входят дальнобойщики, таксисты, а также все те, кто не представляет свою жизнь без дороги и руля.

Народные и церковные праздники

27 октября православные почитают память преподобной Параскевы Сербской. В народе Параскеву называли Грязнухой из-за переменчивой погоды в этот день. Наши предки говорили: "На Грязнуху не бывает сухо", а если и впрямь на улице было сыро и грязно, то настоящая зима начиналась через 4 недели.

Международные праздники

Сегодня в мире день аудиовизуального наследия. Это праздник ООН, нацеленный донести важность и необходимость сохранения и передачи части национальной идентичности детям. Учитывая, что носители информации недолговечны (кассеты, дискеты, флешки, съемные диски и др), в обществе есть запрос на создание аудио- и киноархивов, телевидения или радио.

В США сегодня отмечают необычный праздник - День тёщи. Когда он зародился в 30-х годах, его изначально отмечали как шутку, в некоторых семьях - в качестве альтернативы Дню матери. С каждым годом праздник обретал все большую популярность, завоевав поклонников во всем мире. В нашей стране торжество может стать прекрасным поводом, чтобы восстановить или улучшить отношения зятя с тещей, воспетые во многих анекдотах.

В США, Британии и скандинавских странах отмечают День плюшевого медвежонка. Его отмечают в честь появления всемирно известного медвежонка Teddy Bear, образ которого ассоциируется с именем президента США Теодора Рузвельта.

События и даты

В 1113 году умер известный летописец, монах Киево-Печерского монастыря и один из составителей Повести временных лет - Нестор. Он погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского Киево-Печерской лавры. В его честь в 1763 году была составлена литургическая служба.

В 1829 в США запатентовали детскую коляску.

В 1951 году при лечении рака впервые использовали радиацию.

В 1982 году Китай объявил, что численность населения "поднебесной" превысила 1 млрд жителей.

Именины

День ангела - у Кузьмы, Михаила, Назара, Николая и Петра.