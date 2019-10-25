Источник "Страны" в силовых структурах рассказал подробности перестрелки в Харькове, которая произошла сегодня, 25 октября, на улице Клочковской.

"Жора (Георгий Исааков, который являлся соратником покойного лидера "Оплота" Евгения Жилина – Ред.), с бандой сидели в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь. Машину, на которой приехал один из участников, уже нашли сожженной.

Один из участников перестрелки успел переместиться к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась и он погиб".

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, что подозреваемого в стрельбе обнаружили в районе вокзала через час после перестрелки.

Также мы писали, что 21 октября в Харькове объявили план "перехват" по поиску девушки, но оказалось, что похищения не было.