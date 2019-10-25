В Государственном бюро расследований получили разрешение на изъятие документов из Офиса президента в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка в 2014-м. Об этом говорится в решении Печерского райсуда от 17 октября 2019 года.

Речь идет о документах Администрации президента, которая теперь называется Офисом президента. Кроме того, согласно документу, следователи хотят исследовать документы, касающиеся назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, а и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

"Во время досудебного расследования (о Гройсмане - Ред.) установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в судебном решении.

Следователь указал, что в целях расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки).

Следственный судья Татьяна Ильева позволила ГБР изъять указанные документы в Офисе президента.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Алексей Гончарук применил к Программе правительства такое же слово, каким его предшественник Владимир Гройсман охарактеризовал бюджет на 2017 год.

А экс-премьер Яценюк в Польше призвал новую власть Украины забыть о рейтингах, активно сотрудничать с МВФ и думать "о наследстве, которое оставите после себя".