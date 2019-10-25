Бабье лето в Киеве закончилось в среду, 23 октября, потому что его "съели" туманы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории Срезневского.

По данным наблюдений климатологов, в четверг средняя суточная температура воздуха составляла + 10,5 градусов, а максимальная поднялась лишь до +12,8. Это значит, что в Киев вернулась осень.

Специалисты уточняют, что нынешнее бабье лето длилось 12 дней и оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.

По данным климатологов лаборатории Срезневского, самым коротким в XXI веке бабье лето было в 2017 году, когда оно длилось всего 5 дней, а самым длинным (14 дней) - в 2018 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве бабье лето побило два температурных рекорда за один день.

Также мы сообщали, что в украинских аэропортах в пятницу из-за туманов задерживают и отменяют рейсы.