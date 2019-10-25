Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.

Изменения во внешность Адель начались после ее развода с мужем Саймоном Конески в апреле этого года. Тогда певица заявила, что будет наслаждаться жизнью. Она включила спорт в свою ежедневную рутину, начала активно заниматься пилатесом на специальном тренажере и уже через несколько месяцев поразила поклонников свои внешним видом.

На дне рождении своего друга рэпера Дрейка Адель появилась в черном вельветовом платье, демонстрирующем ее новую фигуру.

Фото: instagram.com

Такой Адель была до похудения. Фото: instagram.com

Напомним, что певица Адель, покинувшая сцену ради семьи, развелась.

Также мы писали о том, что сразу после развода у певицы Адель появился новый темнокожий мужчина.