В Харькове сегодня произошли разборки, в ходе которых погибли два человека. Это произошло в самом центре города.

По некоторм данным, ранен Георгий Исаков - в прошлом, один из лидеров организации "Оплот" Евгения Жилина. А стрелявший подорвал себя гранатой, когда его пытались задержать.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Перестрелка у "Восторга"

О том, что произошло, первыми сообщили харьковские паблики.

Перестрелка произошла возле супермаркета "Восторг", что в центре города по улице Клочковской.

Судя по опубликованному видео, стреляли на парковке у магазина.

Перестрелку вели четверо мужчин - судя по всему, два на два. "Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь", - пишет сообщество Харьков Now.

На месте преступления бросили оружие - пистолет с глушителем и, судя по всему, автоматическое оружие.

Полиция заявила, что стрелки, которые скрылись с места преступления, бросили свой автомобиль и подожгли его.

Самоподрыв на вокзале. Киллер мертв?

Позже появились сообщения, что через час после перестрелки на Клочковской полиция на Южном вокзале пыталась задержать мужчину, который мог быть причастен к разборкам у супермаркета.

Однако, увидев полицейских, мужчина подорвал себя и погиб на месте. На теле обнаружили 3 гранаты. Сейчас проводят разминирование трупа.

Фото с места взрыва уже опубликованы. В том числе, и снимок водительских прав того, кто совершил самоподрыв. На них указан некто Алексей Владимирович Титов, 1972 года рождения из Горловки (Донецкая область).

ФОТО 18+

Также фото документов "подрывника" Титова публикуют в соцсетях.

Тем временем в соцсетях появляются новые видео с места событий на вокзале.

Кто участвовал в разборках

Источники "Страны" в силовых структурах рассказали о подробностях убийства в Харькове.

Неизвестные киллеры атаковали Георгия Исакова - до 2014 года одного из лидеров "Оплота" - организации, чей лидер, харьковчанин Евгений Жилин был убит в 2016 году под Москвой. Также известно, что донецкое отделение "Оплота" возглавлял "глава ДНР" Александр Захарченко.

Криминальный авторитет "Жора" - он же Георгий Исаков - с товарищами сидел кафе супермаркета "Восторг". Там возникла ссора, которая видимо и переросла в стрельбу.

"Жора" был ранен в грудь, но выжил. Второй потерпевший при покушении – Владимир Борох, по кличке "Тайсон". Он умер после полученного ранения в машине "скорой помощи".

C Исаковым также находился его "коллега" по кличке Хам. По нашей информации, они встречались там с "подрывником" Титовым и еще одним человеком, который остался неопознанным и не был задержан.

Перестрелка произошла уже на улице, перед кафе. Судьба Хама пока неизвестна. Титов успел отъехать на Toyota Rav-4 по улице Клочковской 193, где поджег автомобиль. Впоследствии, он почти успел добраться до вокзала, где был перехвачен полицейскими. Преступник достал гранату и вырвал чеку, но был подстрелен полицейскими, и граната взорвалась у него в руках.

Известно, что в последнее время "Жора" близко сошелся с криминальным авторитетом, приехавшим в Днепр из Крыма - Владимиром Щегольковым по кличке "Ариец". Ариец был бывшим смотрящим по Днепровскому СИЗО.

Криминальная группировка "Жоры" - "Арийца" конфликтовала с кланом днепровского вора в законе по кличке "Умка" - Сергея Олейника.

По версии полиции, подорвавшийся на вокзале Алексей Титов был наемным киллером от "Умки".

Напомним, что "Умка" недавно участвовал в "раскороновании" криминального авторитета "Недели" - Андрея Недзельского.

Погиб свидетель по делу Вороненкова

Погибший в перестрелке Владимир Борох был одним из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. "Страна" рассказывала о Борохе в материале Харьковский дуплет. Как убийство Вороненкова связали с расстрелом Жилина и криминальной войной за первую столицу

Именно он был тем человеком, которого "паковали" 29 августа 2017 года в Харькове вместе с другим фигурантом уголовного производства – Александром Лосем, единственным на данный момент подозреваемым по делу Вороненкова, который находится в руках у следствия.

Всего в машине тогда находилось четверо людей, но задержаны были только двое – Борох и Лось.

Мужчин объединяют между собой родственные связи – Александр женат на сестре Владимира. Молодая пара жила в Харькове у близких родственников Бороха.

По его словам, официальных претензий по причастности к убийству Вороненкова летом прошлого года ему не выдвигалось. Спустя сутки после задержания в августе его отпустили.

История знакомства Владимира Бороха, Александра Лося и Ярослава Левенца - еще одного фигуранта дела, который в бегах - берет свое начало в Днепропетровском СИЗО в 2013 году, куда каждый из них угодил по различным уголовным делам.

Левенец, напомним, считается водителем для киллера Паршова, который и застрелил Вороненкова.

Борох же числился в деле как свидетель. То есть не исключено, что его смерть как-то связана и с убийством Вороненкова.