Мужчина, который мог быть причастен к перестрелке на улице Клочковской в Харькове 25 октября, подорвал себя, когда его обнаружили правоохранители. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники в полиции.

Так, около 13:00 полицейские обнаружили в районе Южного вокзала на железнодорожных путях мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев правоохранителей, он подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте.

В Facebook появилось видео скопления полицейских в районе железнодорожного вокзала в Харькове.

Видео: Facebook/ ХС • Харьков

Напомним, перестрелка случилась на улице Клочковской в Харькове около 12:00. Двое неизвестных стреляли в двоих мужчин. Один из них погиб на месте, одного доставили в больницу. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, нападение было свершено на члена клуба "Оплот" Григория Исакова. В регионе действует полицейская операция "Сирена".

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