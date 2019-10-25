Председатель правления ОО "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!" и народный депутат Украины 8-го созыва Виталий Куприй написал заявление с требованием расследовать получение взяток и зарплат в конвертах нардепами фракции "Слуга народа", о котором писала "Страна".

Заявление адресовано генеральному прокурору Украины Руслане Рябошапке, директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

В документе Куприй заявляет о совершении уголовного преступления (в порядке ст. 214 УПК Украины) на основании двух недавних публикаций "Страны" и записи заместителя главного редактора нашего издания Светланы Крюковой в Facebook.

Как отметил Куприй, 24 октября 2019 "Страна" обнародовала журналистское расследование, в котором указано, что часть народных депутатов партии "Слуга народа" получает от 5 до 30 тысяч долларов взяток в месяц.

В другой публикации журналисты Светлана Крюкова, Юлия Корзун и Владислав Бовтрук в деталях рассказали, кто из "слуг народа" и сколько получил неправомерной выгоды.

А в публикации на Facebook от 25 октября Светлана Крюкова подняла вопрос о необходимости проведения проверки названных в материалах "Страны" фактов на полиграфе, чтобы задать народным депутатам Украины несколько вопросов. Например, получают ли они дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате и в какой валюте.

Фото: "Страна"

Автор заявления напоминает, что в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

На основании приведенных материалов Куприй просит немедленно внести изложенные сведения в Единый реестр досудебных расследований и провести досудебное расследование с привлечением по результатам всех виновных к уголовной ответственности.

Ранее "Страна" писала о скандале внутри "Слуги народа", повлекшем эпопею с проверкой депутатов фракции на полиграфе.

Также мы приводили слова Давида Арахамии, что свидетеля взяток нардепам не пускают на ТВ.