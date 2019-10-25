Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подал заявление в ГБР на нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника из-за опубликованной "Страной" переписки о возможном коррупционном сговоре с заместителем генерального прокурора Русланом Трепаком.

Об этом сам нардеп рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я подал заявление на Медяника непосредственно в ГБР, и вся фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" действует только в рамках закона в отношении того, чтобы, если есть коррупционная схема, чтобы разобрались и наказали виновных. Точно так же я сегодня готовлю заявления в НАПК и в ГБР в отношении возможных коррупционных действий, связанных с подкупом народных депутатов, что может послужить непоправимому ущербу и урону государственности и нанести, опять же, непоправимый ущерб обороноспособности нашей страны", - сообщил он.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы" сообщил, что готовит еще ряд заявлений в отношении народных депутатов, которые "могли получать деньги в конвертах".

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже открыли производство по факту телефонной переписки где нардеп Медяник якобы обещал "решить вопрос с прокурорами".

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи с возможным коррупционным скандалом.