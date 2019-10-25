Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 12:00 возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, 134. В перестрелке участвовали 4 человека. Двое неизвестных стреляли в двух мужчин. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу, второму медики оказывают помощь. Злоумышленники скрылись с места преступления на машине. Правоохранители нашли машину недалеко от супермаркета, она сожжена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена".

В сети появилась информация, что нападение было совершено на известного криминального авторитета по кличке "Жора". Это не первое покушение на него. В 2016 году его уже пытались убить.

А по данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, нападение было свершено на члена клуба "Оплот" Григория Исакова. Клуб Оплот был основан Жилиным, которые после майдана уехал в Россию. Его убили под Москвой несколько лет назад.

По данным Depo.Харьков, правоохранители около 13:00 обнаружили в районе Южного вокзала мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейский, он подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 22 октября псле ДТП в Княжичах вспыхнула перестрелка, один человек был ранен.

Также мы писали, что в Одессе рядом с супермаркетом бывший коп устроил перестрелку.