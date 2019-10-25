В распоряжении "Страны" оказалась обращение руководства фракции к депутатам "Слуги народа" о подготовке встречи на следующей неделе по введению императивного мандата.

"Доброе утро, коллеги депутаты! Руководство фракции снова хочет вернуться к обсуждению вопросов ответственности за выполнения решений фракции. И в целом, ответственности перед избирателями, в частности, речь пойдет об императивном мандате. На следующей неделе планируется собрание рабочей группы под руководством Корниенко О. Все ждем", - сказано в сообщении, которые присылали нардепам.

Фото: Страна.ua

Отметим, что идея внедрения императивного мандата (то есть возможность решением фракции лишать мандата депутата за те или иные проступки) обсуждалась еще в сентябре. Но тогда идею зарубили депутаты-маажоритарщики во главе с Александром Дубинским.

Они устроили большой скандал и от идеи отказались. Но сейчас, на фоне скандала вокруг коррупции в налоговом комитете, а также других конфликтов внутри фракции, вероятно, к этой идее у Зеленского решили вернуться.

"Страна" ранее писала о том, что в понедельник для решения "принципиальных вопросов" собирают всю фракцию "Слуги народа". По их словам, руководство фракции собирается обсудить такие вопросы: выступление Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяника, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.

Кроме того, будет обсуждаться план работы на следующую неделю.

Также руководители "слуг народа" отдельно подчеркнули, что будут приниматься "принципциальные решения", потому нужно, чтобы фракция пришла полным составом.

Среди депутатов ходят слухи, что будут приняты решения по исключению отдельных нардепов из фракции.

Напомним также, что со следующей недели "слуг народа" начнут проверять на полиграфе в закрытом режиме.