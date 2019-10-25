В УЕФА подвели итоги голосования и назвали лучшего игрока третьего тура Лиги чемпионов. Им стал вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг.

В матче против итальянской Аталанты (которую "горожане" Гвардиолы бувально вкатали в поле со счетом 5:1 - Ред.) Стерлинг сделал хет-трик, заработал пенальти и отдал голевой пас, как передает пресс-служба УЕФА.

На приз также претендовали Килиан Мбаппе из ПСЖ, оформивший хет-трик в ворота Брюгге (5:0), хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, сделавший дубль в матче с Генком (4:1), и форвард Ювентуса Пауло Дибала, забивший два гола Локомотиву (2:1).

Фото: uefa.com

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