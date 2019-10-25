Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, в августе расследование дела было остановлено.

"16.08.2019 постановлением следователя в уголовном производстве, согласованным прокурором, досудебное расследование в уголовном производстве остановлено, на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В частности, в Швейцарскую Конфедерацию направлен запрос от 12.06.2019 о международной правовой помощи", - говорится в тексте ходатайства.

На данное время выполнение указанного запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарии продолжается.

Защита Хмеля попыталась обжаловать остановку расследования, но 21 октября суд отказал ей в этом. Подозреваемый по решению суда обязан находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября и обязан носить электронный браслет контроля.

Как сообщалось, в конце октября правоохранители задержали служившего в спецназе "Омега" Нацгвардии во время Евромайдана Дмитрия Хмеля. Задержанный подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана. Снайперы "Омеги" были на территории клуба Кабинета министров.

В 11:28, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано фото "снайпера Евромайдана" в зале Киевского суда.

Также мы писали о том, что в Нацгвардии заявили, что ни один из действующих снайперов не задержан по подозрению в убийствах на Майдане.