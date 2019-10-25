Украинские власти заблокировали процесс разведения войск на двух участках на Донбассе, заявил "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали соблюдение режима тишины в течение семи дней в районе поселков Петровского и Золотого. Следовательно, главное условие для разведения войск, на котором настаивает Киев, соблюдается. Однако, считает Пушилин, украинские власти заявляют о продолжающихся обстрелах в районе отвода вооружения, тем самым блокируя процесс.

Пушилин пояснил, что точно такие же методы срыва договоренностей ранее использовал экс-президент Украины Петр Порошенко, ситуация повторялась уже более 80 раз. "Сейчас Украина, особо не мудрствуя, пошла на какие-то продвижения по разведению в Станице Луганской, но заблокировала Петровское и Золотое... Но как это выполняется - увы, стагнация в ее самом ярком проявлении", - добавил Пушилин.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 11 октября разведение было окончательно сорвано. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения "формулы Штайнмайера", принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

Напомним, что президент Зеленский заверил, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе обязательно произойдет.

Также мы писали о том, что Зеленский предложил дождаться семи дней тишины для разведения сил на Донбассе.