В Генпрокуратуре назвали приоритетным расследование и обеспечение неотвратимости наказания в так называемых делах Евромайдана. Информация экс-следователя по этим делам Горбатюка об их приостановке является недостоверной. Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является неправдивой и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и обществу в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь", - отмечается в опубликованном сообщении.

В ГПУ напоминают, что 21 октября был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.

Сейчас ведутся консультации и в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших, которая примет участие в проверке расследований преступлений, совершенных во время Евромайдана.

Расследование в уголовных производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управления специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после проверки должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.

Ранее "Страна" разбиралась, кто спровоцировал убийство "Небесной сотни" и предопределил события в ходе Евромайдана. Экс-спикер Парубий рассказывал, что в случае поражения Евромайдана в Киеве планировалось организовать сопротивление во Львове.