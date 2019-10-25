Народные депутаты планируют отменить причитающиеся учителям надбавки и доплаты за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание и научную степень. А рабочую неделю учителей хотят увеличить до 40 часов. Об этом стало известно во время пресс-конференции, передает Gazeta.ua.

Уточняется, что нововведения исходят от парламентариев из фракции "Голос".

"Летом завершила работу наша профсоюзная сторона в рабочей группе. Законопроект был готов ко второму чтению. Так как VIII созыв завершил работу, то новый состав профильного комитета IX созыва после первого чтения начал работу с нуля над этим законопроектом. И снова перед нами вызовы. Сейчас рабочая группа работает над законом "О полном общеобразовательном среднем образовании", - говорит председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь.

По словам Яцуня, необходимо сохранить возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста.

"В соответствии с Кодексом законов о труде Украины, заключение контракта с работником, который был принят на работу по бессрочному трудовому договору, может происходить только с его согласия. Перевод работника на контракт в одностороннем порядке не допускается", - говорит председатель профсоюза.

Кроме того, Яцунь убеждает не вводить обязательную сертификацию для педагогических работников. Также он призывает на митинг против "драконовских" поправок. Акция протеста против сужения прав и гарантий работников образования пройдет у стен Верховной Рады Украины и Кабинета министров 29 октября в 13:45.

Ранее "Страна" писала о том, что под Житомиром учителя перекрыли трассу с требованием выплатить им зарплату.

Также мы сообщали, что самоубийство директора школы во Франции вывело на уличные протесты учителей.