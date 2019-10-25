В пятницу, 25 октября, из-за тумана в некоторых аэропортах Украины наблюдаются проблемы: рейсы задерживаются и отменяются.

Так, в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого сообщают о задержке некоторых рейсов. Пресс-служба аэропорта в Facebook информирует, что 25 октября задерживается в международном аэропорту "Борисполь" до 02:15 26 октября рейс Киев - Львов (SQP141), который по графику должен вылететь 25 октября в 22:00.

Кроме того, из-за позднего прибытия из предыдущего рейса до 05:25 26 октября задерживается рейс Львов - Шарджа (SQP571), вылет которого ранее был запланирован на 02:10 26 октября.

Рейс WizzAir Гданьск (Польша) - Львов сел в запасном аэропорту в Кошице (Словакия).

Рейс из Львова до Киева (MSI264), который должен был осуществиться 24 октября, но был отменен из-за метеоусловий в Киеве, запланирован на вылет 25 октября в 12:00.

Скриншот: Facebook/ Міжнародний аеропорт "Львів"

Проблемы наблюдаются в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Из-за тумана тут 25 октября отменили несколько рейсов, в том числе в Одессу. Еще один самолет перенаправили в "Борисполь". Как со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает "5 канал", задержка составляет от 3 до 5 часов. Рейс в Одессу отменили. Сейчас идет регистрация на рейсы в Будапешт и Варшаву, которые будут осуществляться позже.

Кроме того, в аэропорту "Одесса" 24 октября не смог приземлиться рейс Прага-Одесса со 114 украинцами на борту, самолет вернулся в Прагу. Как сообщает УНИАН, с "Чешскими авиалиниями" есть договоренность о перерегистрации всех пассажиров на специальный рейс.

Напомним, 25 октября туман снова окутал Киев, в столице объявлен желтый уровень опасности.

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