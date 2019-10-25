Вслед за корью в Украину пришла дифтерия.

На сегодня, по официальным данным, в Ужгороде заболело 15 человек, один в Киеве и один в Хмельницком. Всего 17 человек. Этот показатель уже выше, чем в предыдущем году, когда опасной инфекцией переболели десять украинцев.

"Страна" уже подробно рассказывала, почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки, которая ее излечивает.

В это материале мы остановится более детально на вакцине от заболевания, а также симптомах дифтерии. Также мы приведем позицию доктора Комаровского - самого авторитетного украинского педиатра.

Дифтерия - что это?

Дифтерия - это инфекционное заболевание. Оно передается всеми способами, кроме полового: воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым (через зараженные продукты).

На первых порах дифтерию можно спутать с ангиной. При этом заболевании у человека наблюдается высокая температура, а на гландах появляются белые точки.

В случае с дифтерией развитие болезни более серьезное. Это уже не просто белые точки - пленчатый налет окутывает буквально все горло. Помимо этого, наблюдается отек мягких тканей шеи, чего нет при ангине. Простыми словами, шея может "раздуться" в несколько раз.

При первых симптомах (даже если болезнь похожа на ангину), лучше обратиться в поликлинику. Некоторые родители считают, что ехать в инфекционку опасно, мол, можешь приехать с несерьезной болезнью, а уедешь - с опасной. Это один из мифов, которые мы попытается развеяться в этом материале.

Во-первых, в больницах, особенно инфекционных, проходит мощнейшая санитарная обработка. Подцепить там болезнь в разы сложнее, чем в маршрутке, где салон моют с чистящими средствами от случая к случаю.

Во-вторых, люди, у которых серьезное инфекционное заболевание, находятся в отдельных блоках, а не в приемном, куда поступают граждане и где также регулярно проводится санитарная обработка.

Еще раз: при первых симптомах, хоть мало-мальски похожих на дифтерию, нужно ехать в больницу.

Прививки от дифтерии

График прививок от дифтерии выглядит так:

1) в 2 месяца (АКДС),

2) в 4 месяца (АКДС),

3) в 6 месяцев (АКДС),

4) в 18 месяцев (АДС),

5) в 6 лет (АДС),

6) в 16 лет (АДС-М)

7) в 26 лет и каждые последующие 10 лет.

Многим с советских времен известно название вакцины - АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина.

Больше всего в этой вакцине родители опасаются компоненты коклюша, которая вводится ребенку в первые годы жизни. Потом уже идет прививка только от дифтерии и столбняка.

Молодые мамы наблюдают побочную реакцию после введения вакцины - в основном, у детей повышается температура. Впрочем, если женщины (особенно если у них первый ребенок) почитают форумы, что они часто и делают, то желание делать прививку АКДС может действительно отпасть. Мамы пишут о судорогах, пене изо рта, непрекращающейся рвоте, отеках, сыпи и многом-многом другом.

Закрепляют их убеждения летальные случаи. Например, в 2018 году на Тернопольщине после прививки от дифтерии умерла 6-месячная девочка. Единичные случаи смерти после вакцинирования ежегодно фиксируются в Белоруси, России, Узбекистане и других странах бывшего СССР.

Однако вскрытия показывают, что речь идет о непереносимости препарата конкретными людьми, а количество случаев - один на десятки миллионов. Более того, после проведения исследований врачи не высказывают 100-процентую уверенность в том, что причина смерти - именно прививка.

Еще один аргумент некоторых родителей - иммунитет ребенка может научиться бороться с инфекциями и сам, для этого не нужно пичкать малыша "химией".

Из-за изобилия интернет-форумов, на котором большинство мам считают себя докторами, родители отказываются от вакцинации.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун приводила цифры: в Украине вакцинированы лишь 70% детей, взрослых — еще меньше. Она старалась популяризировать прививки, в том числе на своем примере, однако у многих вызывала этим усмешки. В итоге за время ее каденции на посту и.о.министра ситуация культура прививания качественно не изменилась.

Что касается наличия вакцин от дифтерии. Власти утверждают, что проблем нет.

По данным Центра общественного здоровья, состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцины от дифтерии для взрослых со сроком годности до 2021 года.

И более 2 млн доз вакцин для детей дошкольного возраста АКДС, а также более 6 тыс. доз АДС и АДС-М (на 1 августа 2019 года).

Некоторые родители опровергают, мол, вакцин на местах нет. Но нередко это передергивание. Возможно, в каких-то больницах в конкретный день она действительно отсутствовала. Однако, скорее всего, она поступила туда через несколько дней или недель. Это тоже плохо, но тем не менее: если чей-то ребенок школьного возраста ни разу не был привит от дифтерии, то обвинять в этом государство точно некорректно.

Тем более, что те, кто не доверяет государственным медучреждениям, всегда могут сделать прививку в частной клинике. Ее стоимость - около 750 гривен.

Доктор Комаровский о прививках от дифтерии

Из-за недоверия к власти, в том числе к меняющему руководству Минздрава, для многих родителей истиной в последней инстанции стал харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он является авторитетом в вопросе профилактики и лечения детей не только в Украине, а во всех странах постсоветского пространства.

Если проследить за выступлениями доктора Комаровского, которые касаются дифтерии, то вспышку заболеваемости от прогнозировал еще несколько лет назад.

В 2017 году педиатр отмечал, что из всех инфекционных заболеваний он больше всего боится именно дифтерии. Также он говорил, что просто не хочет говорить с родителями, которые не вакцинируют детей от этой болезни. И грубой форме прогнозировал для таких граждан "естественный отбор".

Доктор Комаровский - о дифтерии и вакцинах от нее. Видео: 112

В начале июня этого года касательно дифтерии доктор Комаровский также озвучил совсем неутешительные прогнозы.

"Сегодня мы имеем корь, где смертность примерно один из 1 тысяча больных. А ситуация с защитой от дифтерии – не лучше. И если на смену кори придет дифтерия, то это будет смертность 5% и как минимум. А это уже другого порядка угрозы", – сказал Комаровский.

По его словам, призывы к обществу вакцинироваться из-за угроз кори не дали результатов, а в стране была развернута кампания против прививок.

Отметим, что, данным СМИ, родители киевского школьника, который заболел дифтерией, как раз не прививали его, а справку купили. Однако подтвердить или опровергнуть эти данные мы не можем.

Также предлагаем вниманию читателей спецвыпуск, в котором доктор Комаровский отвечает на вопросы граждан о кори и дифтерии.

Доктор Комаровский отвечает на вопросы о дифтерии. Видео: YouTube Комаровского

Сыворотка от дифтерии

Если нежелание прививаться от дифтерии - это все чаще позиция родителей, то в случае с лечением заболевания имеет место уже позиция государства.

Власти официально сообщили о наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии. Если это количество разделить на 24 области Украины, то имеем по 8 штук на регион. Для лечения одного человека нужно в среднем четыре дозы сыворотки. То есть излечить можно по два человека в каждой области.

Это означает, что лекарства по сути нет. И руководство страны абсолютно не готово к возможной вспышке этого опаснейшего инфекционного заболевания.

Причина недостатка лекарства такая: Украина не производит противодифтерийную сыворотки, их вообще мало кто производит в мире. Один из крупнейших мировых производителей антидифтерийной сыворотки - Россия. Однако в силу лозунга "Геть від Москви" МОЗ несколько лет назад перестал закупать лекарство в РФ.

Это произошло в 2014 году. Тогда отказ объясняли тем, что сыворотка не сертифицирована ВОЗ, хотя много лет до этого она была вполне пригодной и спасла жизнь многим украинцам.

Иностранные государства в данном случае поступают значительно мудрее украинской власти. Они могут сколько угодно вводить санкции против России, критиковать руководство РФ на всех мировых площадках, но когда им нужна вакцина, в том числе от дифтерии, они обращаются. И россияне оперативно предоставляют нужную сыворотку - также независимо от политических недомолвок.

Позиция Порошенко и Ко на этот счет была ясна. Как поступит Зе-команда - будет сидеть и ждать гуманитарной помощи из Европы, тем самым ставя под удар здоровье и жизнь граждан, или же все-таки закажет у России сыворотку в достаточном объеме - увидим в скором времени.

Напомним, из-за низкой ответственности граждан и недоработки органов власти с 1991 по 1998 в Украине была зафиксирована эпидемия дифтерии. В тем годы заболели около 20 тысяч граждан, а 696 из них умерли.