Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ), которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, с 16 ноября сократит часть маршрутов из-за убыточности, говорится на сайте компании.



"Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности", - говорится в заявлении.



Из-за убыточности авиакомпания отменит рейсы в Ригу, Минск, Амман и Пекин. Частота полетов по среднемагистральным маршрутам из Киева в Европу и Азию будет сокращена до одного раза в день.



Исключение составят линии из Киева в Лондон и Вильнюс, где полеты будут выполняться два раза в день, а также маршруты из Киева в Стамбул, Тель-Авив и Тбилиси, где рейсы будут выполняться несколько раз в день.



"Частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной", - отметили в МАУ.



На внутренних направлениях сокращение частоты полетов коснется рейсов из Киева в Херсон, Запорожье и Ивано-Франковск. Полеты на этих маршрутах будут совершаться ежедневно, а не два раза в день, как это сейчас.



Все рейсы в Европу из Киева будут вылетать в промежутке 09:30 – 10:30 и прилетать обратно в Киев в промежутке 17:30 – 18:30.



Рейсы в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00 – 21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30 – 08:45.



Дальнемагистральная программа МАУ также будет изменена. Помимо приостановки полетов из Киева в Пекин авиакомпания снизит до трех рейсов в неделю частотность на линии Киев-Бангкок.



"Изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", - заявили в МАУ.



При этом число рейсов из Киева в Торонто наоборот возрастет с двух до трех в неделю, а рейсов Киев-Дели - до пяти в неделю.



Меняется также расписания рейсов Киев-Нью-Йорк. Вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев - на 16:20 соответственно.



В 2018 году убытки МАУ составили 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем году (304,51 млн грн). Совладелец МАУ Арон Майберг считает, что убытки МАУ во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По его словам, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание

Напомним, что МАУ заявила, что прекращает полеты из Киева в Алматы. Также мы писали о том, что МАУ подняла плату за выбор места в самолете.