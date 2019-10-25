Временная следственная комиссия по работе каналов "112 Украина", NewsOne и Zik является инструментом политического давления на определенные медиа. Об этом в эфире 112 Украина заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"На сегодня в целом моя позиция и позиция международных наших партнеров, мы действительно констатируем, что происходит выборочная политическая концентрация и внимание на отдельных украинских медиа каналах, в частности, речь идет о "112 Украина" о NewsOne, о Zik, которые также упоминаются. Мы говорим о конфликтных решениях медиарегулятора, который сегодня фактически своими решениями приближает эти телеканалы к закрытию, и так же ВСК, которая является определенным инструментом уже политического давления на конкретные медиа", - отметил Томиленко.

Он заявил, что "в первую очередь от парламента мы ждем действенных усилий по защите журналистов". "У нас системная безнаказанность, нам необходимо действительно получить прецеденты защиты журналистов от атак, от атак радикалов и другое. Поэтому мы бы хотели, чтобы в первую очередь политики концентрировали внимание, как они могут сделать профессию журналистов и работу СМИ безопасной, а не дополняли арсенал тревожных различных новостей разнообразными этими следственными комиссиями", - добавил глава НСЖУ.

На днях нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, инициировавшая временную следственную комиссию по работе каналов "112 Украина", NewsOne и Zik, стала фигуранткой коррупционного скандала. Позже Василевская-Смаглюк прошла проверку на полиграфе.

Напомним, что радикалы снова пришли под 112 канал, а журналисты выступили с экстренным обращением.

Также мы писали о том, что вГБР написали заявление, чтобы расследовать действия нардепа от "Слуги народа" по созданию ВСК против каналов 112, Zik и NewsOne.