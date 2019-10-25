Вчера, 24 октября, Александрия завоевала свои первые евроочки в екрокубке на выезде. Команда Владимира Шарана вырвала ничью в матче с Сент-Этьеном. Форвард Артем Ситало поучаствовал в голевой атаке и после его удара защитник хозяев Габриэль Си срезал мяч в свои ворота, 1:1.

Герой матча после игры поделился своими ощущениями и рассказал, что президент клуба Сергей Кузьменко пообещал команде хорошие призовые за ничью с Сент-Этьеном.

"Заработали очки для рейтинга Украины. Для нас это первые исторические очки на выезде. Заслуженно, хотя играли от контратак, могли пропустить в конце. Хорошо, что все закончилось со счетом 1:1. В конце стали прессинговать, чтобы соперник не начинал свои атаки. У них были хорошие атаки, они вскрывали наши фланги. Так что старались перекрывать их защитников, чтобы они выходили длинными передачами. А там уже 50 на 50, старались бы выиграть подбор.

В ситуации с нашим голом я не успевал к мячу. Хорошо, что защитник не смог выбить мяч, попал в опорную ногу и залетел. Было тяжеловато играть одному впереди, мы много теряли мячи в простых ситуациях, было мало поддержки. В первом тайме я ее еще чувствовал, а потом ребята не успевали, может, тоже подустали. Но все старались. Президент поблагодарил за самоотдачу и хорошую игру. Приятно, когда президент заходит еще и с улыбкой. Сказал, что получим хорошую премию, не буду говорить какую. Самое приятное, когда президент после матча заходит озвучить премию", - рассказал Артем Ситало каналу Футбол 1.

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