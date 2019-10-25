В ноябре Государственное бюро расследований запланировало 6 допросов экс-президента Петра Порошенко. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

По его данным, допросы Порошенко запланированы на 5, 7, 11, 18, 22 и 29 ноября. "Если несмелый прокурор подпишет первое подозрение и обвинительный акт, график станет чуть плотнее", - написал Андрей Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, по состоянию на начало октября ГБР расследовало 12 дел, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко. Они касаются телеканала "Прямой", завода "Кузня на Рыбальском", возможного незаконного переправления через госграницу с использованием поддельных документов. "Страна" публиковала весь список.

Также мы писали, что 9 октября ГБР открыло 13-ое уголовное дело - по факту возможного декларирования недостоверной информации экс-президентом Петром Порошенко.