Врачи зафиксировали заболевание дифтерией в Ужгородском национальном университете. Выявленные в городе 15 заболевших оказались его студентами. Из городского совета Ужгорода обратились к Министерству здравоохранения для выделения дополнительных доз сыворотки.

"Главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк сообщил, что у всех заболевших легкая форма заболевания, они получают необходимое лечение. Восемь доз сыворотки использовали для четырех больных, поэтому обратились в министерство здравоохранения за дополнительными. Обещали поделиться сывороткой и из других областей", - сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

Главврач отметил важность проведения дальнейших обследований не только тех, кто непосредственно контактировал с заболевшими, поскольку могут быть и другие носители, которые пока не имеют клинических проявлений, но выделяют бактерии и могут заразить окружающих.

В свою очередь начальник управления здравоохранения Ужгородского горсовета Василий Решетар проинформировал, что после обращения иностранного студента медицинского факультета в больницу и подтверждения болезни были предприняты все необходимые меры.

"…Началось обследование контактов заболевшего, осмотрели 121 человек из числа студентов и преподавателей, бактериологически обследованы 44, признаки заболевания у 15 человек", - сказал Решетар.

По информации горсовета, на заседании Минздрав принял решение передать Ужгороду 20 флаконов сыворотки из других областей, также министерство дало разрешение на вакцинацию иностранных студентов препаратами, которые имеются в городе.

"Обратились в посольство Индии с просьбой о поставке сыворотки, которая изготавливается в этой стране", - сказано в сообщении.

Так, противоэпидемическая комиссия на своей заседании приняла ряд решений в связи со вспышкой дифтерии в Ужгороде: приостановить учебный процесс студентов медицинского факультета №2 до завершения медицинских осмотров и лабораторных обследований; обеспечить направление студентов без документально подтвержденных данных о вакцинации в пункты прививки в соответствии с согласованными графиками; обязать преподавателей УжНУ пройти прививки от дифтерии; медицинским учреждениям города независимо от формы собственности обеспечить проведение прививок от дифтерии на бесплатной основе.

В среду, 23 октября, в Ужгородском городском совете подтвердили случай заболевания дифтерией у студента Ужгородского национального университета, он был госпитализирован в областную инфекционную больницу.

"Вчера госпитализированы еще двое студентов, контактировавших с больным. Во время профилактического обследования студентов, контактировавших с заболевшими, выявлено 12 носителей токсигенного штамма возбудителя дифтерии", - сказано в сообщении.

В связи с ситуацией по заболеванию дифтерией, Управление здравоохранения Ужгородского городского совета инициировало заседание городской противоэпидемической комиссии в четверг, 24 октября, на котором запланировано заслушать информацию о вспышке дифтерии в городе.

Ранее мы разбирались, почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки. Напомним, что в Киеве уже зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии. Заболел 9-летний ребенок, ученик одного из столичных лицеев.