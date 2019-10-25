Тепло в Украине уже подходит к концу, впереди ждут морозы и даже снег. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозам, выходные, 26-27 октября, будут еще теплыми - 13...18 градусов выше нуля. На Западе обещают +22 градуса. Также продолжат окутывать туманы, дождей не предвидится.

В Киеве также погода будет туманной и без осадков. Дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Однако уже в понедельник, 28 октября, начнет холодать. Столбики термометров в начале недели покажут +12, во вторник ожидается 10 градусов тепла, а в среду температура упадет до +8 градусов. Далее ночью столбики термометров упадут до "минуса".

Фото: facebook.com

Напомним, что туман снова окутал Киев, в столице объявлен желтый уровень опасности.

Также мы писали о том, что сегодня в Киеве начинается отопительный сезон.