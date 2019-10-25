Сегодня, 25 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с другими спортсменками принимает участие в большом гала-шоу WTA Finals в Шэньчжэне. В своем Facebook наша теннисистка выложила яркое фото с торжественной церемонии.

"Супервосьмерка", - так лаконично подписала фото Элина Свитолина.

Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Финал Shiseido WTA в Шэньчжэне cобрал восьмерку лучших теннисисток мира, которые выйдут на корт. Они поборются за рекордные призовые в размере 4,725 миллиона долларов.

В финале сразятся Эшли Барти, Каролина Плискова, Наоми Осака, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Петра Квитова, Белинда Бенчич и Элина Свитолина которые боролись весь год, чтобы завоевать право на участие в турнире.

Кстати, Элина Свитолина - действующая чемпионка WTA Finals и ее прошлогодний триумф - самый большой трофей в карьере.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина в рейтинге WTA осталась на 4 месте, Ястремская опустилась на 28-ю позицию.