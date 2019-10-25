Популярный телеведущий и участник проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук, который еще недавно делился радостными семейными фото, подал на развод с женой Еленой Войченко, с которой они воспитывают двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, появившегося на свет в марте прошлого года. Об этом пишет Viva.

В Сети появилась информация из Подольского районного суда Киева, где указано, что Владимир 22 октября подал иск на расторжение брака. Ответчик по делу - его супруга Елена.

Затем информацию о разводе подтвердил и сама пока еще супружеская чета.

"В Сети появилась информация о нашем разводе. Так это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", - говорится в заявлении пары.

Фото: viva.ua

Что стало причиной такого решения супруги пока неизвестно. Известно, что Владимир Остапчук и Елена поженились 12 лет назад.

Ранее "Страна" писала о том, что 1 октября Владимир Остапчук в паре с Андреем Доманским были ведущими на свадьбе сына бизнесмена Игоря Никонова, которую играли в Греции.

Также мы сообщали, что Владимир Остапчук и Александр Прохоров показали мужской пасодобль на "Танцах со звездами".