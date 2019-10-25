Бывший чемпион мира UFC, ирландский боец Конор Макгрегор вчера, 24 октября, прибыл в Москву и уже успел переделать кучу дел. Вначале он вызвал нешуточный скандал, заявив на пресс-конференции на которой он заявил, что боец Хабиб Нурмагомедов, "как и все дагестанцы, трус".

Эти слова не могли остаться незамеченными и в ответ Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландского бойца бараном.

А вером Конор Макгрего отправился на стадион ЦСКА, где болел за армейцев в матче третьего тура Лиги Европы против венгерского Ференцвароша. Но его поддержка не помогла ЦСКА. Подопечные украинского тренера Сергея Реброва вырвали победу со счетом 1:0.

Конор Макгрегор отчаянно жестикулировал на стадионе, фото: скриншоты трансляции телеканала Матч ТВ

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что отец Хабиба резко отреагировал на визит ирландского бойца в Киев: "Макгрегор уже в Москве, решайте, что с ним делать".