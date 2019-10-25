В Краматорске Донецкой области пару десятков человек из Национального корпуса собрались сегодня под зданием Донецкой областной администрацией. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Националисты потребовали от президента Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения и отменить отвод войск с линии фронта. Обычных граждан среди пикетчиков замечено не было.

Фото: Страна.ua

Организаторы отдали письменные требования губернатору Донецкой области Павлу Кириленко. Акция длилась около 30 минут, хотя ранее анонсировалась с 11:00 до 14:00.

Фото: Страна.ua

Напомним, что Зеленский заявил о том, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе обязательно произойдет.

Также читайте о том, что Арахамия подал в СБУ доказательства того, что Штайнмайер-майдан был проплачен.