В России братья-близнецы из Украине покончили с собой. Трагедия произошла в лесу Чеховского городского округа Подмосковья. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

Уточняется, что тела близнецов обнаружили 24 октября. Как установили эксперты, мужчины умерли около суток назад. На их телах "не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти". Следственный комитет начал проверку.

По данным источника издания в правоохранительных органах, оба брата - граждане Украины. Они приехали в Чехов на заработки, работали разнорабочими - косили траву, чинили водопроводные краны.

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