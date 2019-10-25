Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной раде. Мероприятие планируется в рамках визита Североатлантического совета в Украину. Также намечается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, у Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня.

"Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - заявил он.

Он подчеркнул, что Североатлантический совет - организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО, поэтому данный визит - чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Визит планируется на 30-31 октября.

Как сообщала "Страна", Североатлантический совет во время визита в Украину на следующей неделе рассчитывает услышать "из первых уст" об инициативах, направленных на завершение конфликта на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.

Напомним, что по соцопросу, более 70% жителей Украины прежде всего в стране желают мира.