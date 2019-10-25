Полиция открыла уголовное дело пол факту взрыва в ночь на 25 октября в Киеве на рынке в Деснянском районе Киева. В результате случившегося никто не пострадал, но повреждены фасады трех магазинов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что сегодня в 01:15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на улице Теодора Драйзера. На месте происшествия правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий. Просмотрев записи камер видеонаблюдения и пообщавшись со свидетелями, полицейские установили: неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник скрылся.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это – фрагменты гранаты "Ф-1".

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к правонарушению.

Как сообщает Информатор, по словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", который приехал на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был сам.

Видео: youtube.com

Напомним, что в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату.

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