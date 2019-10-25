За арестованного по обвинению в присвоении 82 миллионов госсредств экс-главу строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася внесли залог 80 млн гривен и сегодня он выйдет на свободу. Об этом сообщают Украинские новости.

"За него внесли залог", - цитирует ресурс свой источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас Микитася еще смотрит на небо в клеточку, но скоро выпустят. Также он будет носить браслет контроля и сдаст загранпаспорт", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным прокуроров, Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого в своем деле

Напомним, Максима Микитась подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии.

Также мы писали, что 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. После этого сумму залога внесли и он вышел под домашний арест. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения и увеличил залог до 80 миллионов.

Также мы сообщали, что в САП же предлагали арестовать экс-нардепа с гигантским залогом 300 млн гривен.