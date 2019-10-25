Российский экс-чиновник Сергей Алексашенко может стать советником премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах. Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении.

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"Секретарем Кабинета Министров Украины рассматривается поданное руководителем Аппарата премьер-министра относительно назначения Алексашенко Сергея Владимировича советником премьер-министра Украины на общественных началах", - говорится в распоряжении.

Как отметил Алексей Гончарук в комментарии "Следствию.Инфо", назначение советником гражданина РФ является очень рискованным и требует консультаций с СБУ. Поэтому, добавил премьер, говорить о таком назначении пока заблаговременно.

"Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал Гончарук.

Отметим, что гражданин РФ Сергей Алексашенко в 1993-1995 годах занимал должность заместителя министра финансов России. В конце 90-х был первым заместителем председателя правления Центрального банка России. Работал в российском "Росбанке" и холдинговой компании "Интеррос". С 2014 года проживает в США. В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свободе", называл себя беженцем. А также критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.

В интервью для радио "Эхо Москвы" в мае 2014 года Алексашенко заявлял, что Россия, захватив Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине относительно неприкосновенности ее территории. А также разрушила баланс, который существовал в Европе и других регионах мира, об отсутствии войн за территории.

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