В Секретной службе США допрашивали американца Маршалла Брюса Мэтерса III (Eminem), из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, а также его дочери Иванки. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Согласно имеющимся в распоряжении портала документам Секретной службы, ведомство отмечало, что рэпер "проявлял неприемлемое поведение" и "угрожал лицам, находящимся под защитой (службы - Ред.)".

По данным американских СМИ, речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Он исполнил импровизацию, в которой раскритиковал Трампа и назвал его "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".

Кроме того, в том же году Эминем выпустил песню под название Revival, в которой он, в частности, жестко высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.

В вышедшем в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из своей композиций упоминал тот факт, что сотрудники Секретной службы допрашивали его. Между тем, в Секретной службе в четверг отказались комментировать сообщения о том, в действительности ли они допрашивали рэпера.

Как сообщала "Страна", после того, как Хиллари Клинтон обвинила члена своей же Демократической партии, конгрессвумен Тулси Габбард в связях с Россией в дело вмешался сам президент США Дональд Трамп.

Он в жестких выражениях раскритиковал Клинтон и обвинил ее в сумасшествии. Сама Тулси Габбард назвала Клинтон разжигательницей войн.