Кабинет Министров назначил Александра Полищука заместителем министра обороны Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 октября, пишет сайт Минобороны.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в распоряжении. Кроме того, на правительственном портале сказано, что 24 октября во исполнение требований закона "Об очищении власти" в отношении заместителя министра обороны Александра Полищука начата проверка.

Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины и проходил службу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Прошел подготовку по специальности "офицер многонациональных штабов" в Военном колледже Нидерландов.

Первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО в должности эксперта по оборонному планированию и развитию оперативных возможностей войск (сил). Учился в Королевском колледже оборонных исследований Великобритании. Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год. После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины. С июня 2012 по июль 2013 года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

Ветеран военной службы, генерал-майор запаса, кавалер ордена Даниила Галицкого.

Александр Полищук. Фото: mfaua.org

Напомним, что в Кабмине появится должность вице-премьера по вопросам Крыма и Донбасса.

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