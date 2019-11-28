В четверг, 28 ноября, в Мальме (Швеция) на стадионе "Мальме" состоится встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Местный одноименный футбольный клуб примет в гостях киевское "Динамо".

Стартовый свисток прозвучит около 22:00 по Киеву. Трансляцию организует телеканал "Футбол 2" в Украине и "Матч! Футбол 2" в России. Также игру можно будет посмотреть на OLL.TV. или на других подобных интернет-сервисах.

Что происходит в Мальме:

21:22 "Манчестер Юнайтед" в пятом туре группового этапа пожаловал в гости к "Астане". Манчестерская команда сенсационно уступила 1:2. Эти баллы стали первыми для команды из Казахстана в групповом этапе Лиги Европы 2019\2020.

21:11 Начавшая чуть раньше "Александрия" к 55-й минуте уступает "Вольфсбургу" из Германии со счетом 0:1. Гол был пропущен в добавленное к первой сорокапятиминутке время

21:08 Появились стартовые составы команд:

Мальме: Далин - защитники - Ларссон, Нильсен, Бенгтссон, Сафари - полузащитники - Баширу, Инносент, Траустасон, Рикс - нападающие Розенберг, Бергет.

В запасе у Уве Рёслера: Мелихарек, Кнудсен, Молинс, Беймо, Галл, Ракип, Антонссон

Динамо Киев: Бущан - защитники - Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко - полузащитники - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - нападающие Цыганков, Беседин, Вербич.

В запасе у Алексея Михайличенко: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Родригес, Караваев.

21:00 Потренировались и шведы.

Фото: Твитер ФК Мальме

20:50 "Динамо" провело тренировку в Швеции перед игрой.

Фото: пресс-служба ФК Динамо

Турнирное положение

После четырех игр киевляне занимают второе место в группе с 6 очками. Первая строчка за "Копегагеном".

В первом туре "Динамо" на своем поле обыграло "Мальме" 1:0.

Во втором сыграло вничью с "Лугано" 0:0.

В третьем и четвертом были ничьи с "Копенагеном", причем, что на своем поле, что в гостях счет с датчанами был 1:1.

Группа С И В Н П М О 1. Копенгаген 4 1 3 0 4-3 6 2. Динамо 4 1 3 0 3-2 6 3. Мальмё 4 1 2 1 3-3 5 4. Лугано 4 0 2 2 1-3 2

В параллельной встрече сегодня силами померятся "Лугано" - "Копенгаген".

Пятый тур группового этапа состоится 12 декабря. "Динамо" сыграет с "Лугано".

Ситуация перед игрой

Состав киевского "Динамо" сыгрался. Киевляне по-прежнему не могут рассчитывать на помощь Попова, Бурды и Бойко, но при этом другие основные футбольные исполнители набрали хорошую форму и психологически вся команда на подъеме. Уверенная победа в чемпионате лишь придала уверенности.

У номинальных хозяев же, как говорится, "все не так однозначно". С кубковой игры 9 ноября "Мальме" не провел ни одного официальной встречи из-за особенностей календаря почти что полярного чемпионата Швеции. Первенство предыдущего сезона там закончилось в начале ноября (система весна-осень).

На прошлой неделе команда провела товарищескую игру с "Остенде", уступив 1:2.

В составе хозяев поля выбыл опорник Левицки, также под вопросом участие в игре центрального полузащитника Кристиансена. Только в понедельник в состав команды возвратился болевший нападающий Маркус Розенберг. В "Мальме" объявили, что это будет его игра-прощание. В какой он находится форме - пока неизвестно.

А судьи кто?

На игру назначены арбитры из Чехии. Главный - Павел Краловец. Ему будут помогать на бровках Иво Надворник и Томаш Мокруш. Резервный арбитр - Мирослав Зелинка.

Слова

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Еще две игры и говорить сейчас об окончательном распределении мест я думаю еще рановато. Мы настраиваемся на игру, мы настраиваемся прежде всего показать свою игру и добиться желаемого результата, а потом уже будем уже подводить итоги", - сказал Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед игрой.

Наставник "Мальме" Уве Рёслер:

"Не последний матч (в группе - Ред.), но играем дома. У нас хорошая серия, придут болельщики. Уверен, что мы их не разочаруем. Сделаем все для этого. Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми. Будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить", - отметил он.

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

Разное

В Швеции в конце 80-х начале 90-х играл наш Вадим Евтушенко. Он перешел туда из Динамо Киев и привел свой новый клуб "АИК" к чемпионству. Играя на позиции полузащитника он стал одним из самых результативных игроков "АИКА", во многом определяя игру команды.

Его спортивный стиль настолько понравился местным болельщикам, что они вступились за него, когда выяснилось, что по тогдашнему законодательству Швеции приехавший из-за рубежа Вадим Евтушенко после четырех лет игр не мог продолжать выступление за команду без оформления нового вида на жительство. В итоге власти разрешили ему столько жить в Швеции, сколько действует его профессиональный контракт.

После завершения карьеры футболиста он также в Швеции перешел на тренерскую работу. Затем Вадим Евтушенко вернулся в Украину.

В четверг, 15 августа 2019 года он стал помощником наставника киевского "Динамо" Алексея Михайличенко

Ждем хорошую игру!