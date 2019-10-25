Команда китайских спортсменов была дисквалифицирована с Всемирных военных игр, проходящих в городе Ухань, после того, как другие страны известили судей о нечестной игре хозяев. Об этом сообщает CNN.

Атлеты из Китая заняли первое, второе и четвертое место в женском спортивном ориентировании на средней дистанции и второе - в мужском. Однако после жалобы шести стран-участников, среди которых Франция и Россия, судьи выяснили, что китайским спортсменам помогали местные зрители. Помощь заключалась в размещении ориентиров и подготовке специальных троп.

По сообщению Международной федерации спортивного ориентирования, китайскую команду отстранили от участия в соревнованиях.

Ранее "Страна" писала о том, что впервые в истории Китай обошел США по количеству богачей.

Также мы сообщали, что китайские компании разрывают отношения с клубом НБА Хьюстон Рокетс из-за одного удаленного твита.