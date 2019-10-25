Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко сообщил о смерти близкого для себя человека. Ушел из жизни его научный руководитель Леонид Волков. Об этом Кличко сообщил в Instagram.

"Леонид Волков был рядом со мной четыре с половиной года, пока я успешно не защитил докторскую диссертацию. На этой неделе, к сожалению, профессор Волков скончался. Он был тем, кто зажег огонь, который был мне нужен. Он ценил, что я всегда старался применить свой практический опыт в спорте, используя научную составляющую. Хотя, возможно, я иногда беспокоил его множеством вопросов, он всегда терпеливо относился ко мне", - написал Кличко. Спасибо за все, мой друг. Я сохраню огонь внутри себя!", - добавил экс-чемпион мира.

Фото: instagram.com

Напомним, что Владимир Кличко прокатил Тома Круза на вертолете над Киевом.

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