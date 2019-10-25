Трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке). Об этом сообщил начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, передает Думская.

Инцидент произошел во время полевых учений Как сообщается, курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по информации журналистов, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений - Ред.).

"Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - сказал Гуляк. Курсанты получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе.

Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.

Напомним, что в Одессу заходил американский эсминец "Портер".

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