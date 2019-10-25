Вчера в Киеве прошел конкурс "Мисс Украина Вселенная-2019", в котором победила 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Девушка по образованию веб-дизайнер, но последнее время работала манекенщицей в Китае. Теперь она готовится представить Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 8 декабря в США.

"Страна" собрала все, что известно о биографии красавицы, ее увлечениях и планах на будущее.

Для Насти это не первая победа в конкурсе красоты. Еще в детстве она побеждала в конкурсе "Мини мисс Запорожье". Известно, что девушка увлекается иностранными языками, хореографией и дефилирует на подиуме в качестве модели. А еще она рисует и на досуге любит порыбачить.

Как прошел конкурс

Конкурс красоты проходил в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. По словам Анастасии Субботы, победа стала для нее шокирующей и неожиданной одновременно, ведь помимо нее за победу боролись в финале еще 15 участниц (вице-мисс стали также Лиза Ястремская, Янина Рыбалко, Оксана Ватаманюк и Елизавета Маруняк). Им предстояло показать свои умения во время дефиле в платьях, купальниках и остроумие во время интеллектуального конкурса.

Со всеми этапами Настя справилась лучше всех. На вопрос о главной проблеме человечества она назвала две - экологическую и политическую. Она считает, что за земле губительны две вещи - загрязнение планеты и войны.

"Я не верю в победу.. да, у меня шок", - произнесла сразу после победы Настя.

"Стране" стало известно, что на конкурсе участницы дефилировали в купальниках бренда La Mare, совладелицей которого является девушка главы Офисе президента Андрея Богдана Настя Сличная.

Настя Суббота. Чем она известна

Несмотря на то, что по образованию Суббота - веб-дизайнер, она давно работает манекенщицей, в том числе в Китае вместе со своей коллегой - предыдущей "Мисс Украина Вселенная" Кариной Жосан.

Интересно, что цвет волос Анастасии от природы русый, но девушка перекрасилась накануне конкурса. По ее мнению, новый огненно-рыжий оттенок принес ей удачу. В комментарии журналистам она призналась, что рада тому, что конкурс пройдет в Лос-Анджелесе, где живет и работает ее мама. Так они смогут увидится после долгой разлуки.

Свой 26-й День рождения девушка встретила в Лондоне 10 сентября.

По данным СМИ, у Насти Субботы есть молодой человек, однако его имени она не называет. По правилам конкурса, в течение года победительницы не могут выходить замуж. Несколько лет назад красавица встречалась с полузащитником молодежной сборной Украины и запорожского "Металлурга" Дмитрием Юсовым.

В соцсетях Субботы есть и откровенные фотографии. Она не скрывает свои соблазнительные формы, позируя в купальнике в бассейне и снимаясь топлес.

На некоторых фото девушка облачилась в БДСМ-акцессуары. На ней маска и портупея. Скорее всего, такой образ требовался для рекламы.

Некоторые фотографии самой красивой украинки говорят о ее увлечении футболом. "Победу Украине", - подписала снимок с украинским флагом на трибунах болельщица Анастасия.

В альбоме Анастасии Субботы есть фотографии с детьми. Однако степень родства с мальчиком на фото не указана. "Жених мой маленький! Сам своими ручками сделал мне валентинку! Чудо ребенок", - подписала девушка снимок в День всех Влюбленных год назад.

Фото: instagram.com/awwsaturday

Напомним только про дисквалификацию 23-летней Вероники Дидусенко из Киева, которая изначально победила на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября. После этого выяснилось, что киевлянка скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок. Это противоречило условиям конкурса. Вместо Дидусенко представлять Украину на финале "Мисс Мира 2018" в Китае будет Леонила Гузь. Конкурс также состоится 8 декабря.