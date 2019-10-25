В пятницу, 25 октября, у здания телеканала 112 Украина собирается якобы "мирная гражданская акция протеста". Организаторами акции являются представители радикалов. Информация о ее проведении распространялась с помощью проплаченных публикаций в СМИ и в радикально-националистических группах в социальных сетях. Об этом сообщают журналисты телеканала 112 Украина.

Они опубликовали соответствующее обращение:

"112 Украина в очередной раз обращается к силовым структурам страны с требованием обеспечить безопасность средства массовой информации, дать возможность журналистам спокойно и без опасности для здоровья выполнять свои обязанности.

Ряд видных европейских чиновников, в частности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир и несколько десятков депутатов Европарламента уже призывали украинские власти обеспечить безопасность журналистов и прекратить атаку на свободу слова. Коллектив телеканала обратился с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на власти.

Однако нам снова угрожают радикалы, и снова на это нет никакой реакции от силовиков. В прошлый раз, после угроз радикалов, наш канал обстреляли из гранатомета. Виновных до сих пор не нашли.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания незаконно лишил телеканал 112 Украина цифровых лицензий на вещание, в то время как ряд коррупционных деяний членов Нацсовета никоим образом не расследуется.

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для так называемого расследования деятельности 112 Украина, в то время как инициатор такой комиссии сам является фигурантом громкого коррупционного скандала", - отметили журналисты телеканала.

Как сообщала "Страна", нардепам от "Слуги народа" запретили ходить на 112 Украина, Newsone и Zik. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко.

Ранее в ГБР написали заявление, чтобы расследовать действия нардепа от "Слуги народа" по созданию ВСК против каналов 112, Zik и NewsOne.