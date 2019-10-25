Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Соответствующее поручение дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергеем Томиленко, с которым обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, которые пройдут 6 ноября. Об этом Сергей Томиленко рассказал в Facebook.

По словам Томиленко, также глава МВД уполномочил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и главу Нацполиции Игоря Клименко координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности.

"Назначить в структуре МВД лиц высокого уровня, ответственных за эффективность расследования преступлений против журналистов, и регулярно отчитываться об усилиях по защите медийщиков - главные инициативы НСЖУ, который с июля 2017 года требовал назначения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов.

Министерство внутренних дел открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов. Перед Национальной полицией ставим задачу ввести режим эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам", - процитировал Авакова Томиленко.

Также министр согласился обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов в регионах, список которых подготовил НСЖУ.

Среди перечня дел, который НСЖУ передала для тщательной отработки МВД, в частности, дело поджога автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области, жестокого избиения телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство "Укринформ", стрельба по пресс-центру газеты "Новый день" в Херсоне, избиения журналистов в Виннице, в Черниговской, Житомирской и Одесской областях. Отдельно должно пройти надлежащее служебное расследование факта избиения фотокора Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014-го года.

"Профессия журналиста в Украине опасна, а безнаказанность за нападения стала системной. Цель и парламентских слушаний, и нашего диалога с МВД одна - защитить журналистов. Для этого должны появиться прецеденты эффективных расследований атак на журналистов и весомого наказания нападавших", - заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что в НСЖУ заявляли, что государственная политика по защите журналистов полностью провалилась.

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