Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" стала 26-летняя красотка из Запорожья Анастасия Суббота. Об этом сообщает газета "ФАКТЫ".

"Я просто не верю. Для меня это шок", - поделилась Анастасия. Суббота - веб-дизайнер по специальности, но работает моделью. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей. Теперь девушка будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2019".

По данным "Страны", конкурсантки "Мисс Украина Вселенная 2019" дефилировали в купальниках бренда La Mare, Анастасии Сличной, девушки главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Страна" уже писала, что Андрей встречается с Настей около полугода. Шеф ОП впервые показал ее публике на львовском джазовом фестивале.

В прошлом она была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия - сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников La Marе.

Дефиле в купальниках и Мисс Вселенная Украина-2019, фото: соцсети

Анастасия Суббота может быть и такой, фото: instagram.com/awwsaturday

Напомним, что мисс Украина-2019 стала Маргарита Паша. Она вышивает иконы и не скромничает в фотоблоге.