Сегодня, 25 октября, Киев в первой половине дня снова ушел в густой туман, который окутывает город уже несколько дней, а видимость значительно ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, туман окутывает Киев уже не первый день, водителей просят быть внимательнее и осторожнее в поездках для предотвращения аварий на дорогах.

Отмечается, что объявлен первый уровень опасности. "По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в первой половине дня 25 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что в пятницу в Украине снова ждут опасный туман, но сохранится теплая погода.

Также до этого спасатели заявили, что сильного загрязнения воздуха в Украине они не зафиксировали.